Флоты Украины и России репетируют парад Победы в Севастополе

Около 600 военнослужащих Военно-морских сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации провели первую совместную репетицию парада, который состоится в Севастополе 9 мая по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Двухчасовая репетиция прошла на плацу учебного отряда имени адмирала Октябрьского ЧФ РФ.

Украинские и российские военнослужащие пройдут в единых парадных расчетах, плечом к плечу, а впереди каждой колонны будут идти знаменоносцы обоих флотов с флагами. Расчеты по такому принципу формируются, начиная с парада 2000 года.

Впервые во время парада в этом году половина военнослужащих наденет военную форму времен войны. Они пройдут с копией Знамени Победы и знаменами фронтов.

Военные оркестры ВМС Украины и ЧФ РФ пройдут в сводной парадной «коробке», исполнят марши и песни времен войны.

Парад традиционно будут принимать командующие ВМС и ЧФ. Они перед торжественным прохождением расчетов на одном автомобиле объедут с приветствием участников парада.

Как и в предыдущие годы, военные пройдут торжественным маршем после того, как завершится прохождение в парадном строю колонн ветеранов войны и вооруженных сил.

Боевая техника к параду привлекаться не будет.

Репетиции ближе к 9 мая будут проводиться в центре Севастополя.