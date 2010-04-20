Командир фрегата США увидел демократию в Севастополе

Командир прибывшего во вторник в Севастополь фрегата ВМС США «Джон Л. Холл» капитан второго ранга Герман ПФЕФАЛ приветствует демократический процесс, который развивается в городе.

После протокольной встречи с главой городской администрации Валерием САРАТОВЫМ ПФЕФАЛ на вопрос журналистов о его отношении к акции протеста группы активистов во время захода американского корабля в Севастопольскую бухту ответил: «Конкретно об этих людей я ничего не могу сказать ни «против», ни «за», однако хотел бы подчеркнуть, что мне приятно видеть демократический процесс, который развивается в вашем прекрасном городе, ту свободу слова, которую имеют люди».

Комментируя итоги встречи с САРАТОВЫМ ПФЕФАЛ отметил: «Мы говорили о тех прочных и дружественных отношениях, которые поддерживаются между нашими двумя странами. Я поблагодарил мэра за то, что ближайшие два дня мой корабль будет находиться здесь, за возможность посетить ваш прекрасный город».

20 апреля на Графской пристани приход фрегата с неофициальным визитом в порт Севастополя встречал пикет полусотни активистов Прогрессивно-социалистической партии Украины, которые держали плакаты «НАТО - нет!», «Севастополь не будет базой натовской военщины!», «Нет Украины в НАТО, НАТО - в Украине!» и скандировали антинатовские лозунги.