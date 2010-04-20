Стройка в Никитском ботсаду уничтожила редкие растения

Никитский ботанический сад в Большой Ялте передал в 2008-2009 годах частным лицам участки земли для индивидуального строительства и садоводства - стройработы на 12 гектарах уничтожили редкие зеленые насаждения, ущерб оценивается в 250 тысяч гривен, заявила пресс-служба крымской милиции.

Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «злоупотребление властью или служебным положением» и «умышленное уничтожение либо повреждение территорий, находящихся под охраной государства, и объектов природно-заповедного фонда».

«В совершении преступления подозревается директор госпредприятия (ботсада). Ведется следствие», - заявила милиция.