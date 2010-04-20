Налоговая изъяла в Ялте партию контрабандных часов на миллион

Сотрудники налоговой милиции изъяли в двух магазинах Ялты больше 500 часов, предположительно, незаконно ввезенных в Украину, общей стоимостью около 1,2 миллионов гривен, сообщила пресс-группа управления налоговой милиции Крыма.

В рамках операции «Щит» сотрудники ведомства забрали в одном магазине 495 часов на сумму около 1 млн. грн., в другом - 13 часов из драгоценных металлов на 200 тыс. грн.

«Часы реализовывались без документов, подтверждающих их законное происхождение и пересечение государственной границы Украины с уплатой таможенного сбора», - говорится в пресс-релизе.

Налоговая выясняет, как товар попал в Украину.

Операция «Щит» направлена на противодействие незаконному ввозу товаров, их дальнейшего оборота на внутреннем рынке, на выявление схем уклонения от налогов.

В конце прошлой недели пресс-службы крымской и севастопольской налоговых сообщили, что сотрудники ведомств изъяли в общей сложности более 600 наручных часов, вероятно, незаконно ввезенных в Украину, стоимостью шесть миллионов гривен в двух магазинах Симферополя и торговом центре Севастополя.