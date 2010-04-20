Таможенники забрали бумер из США у женщины-водителя

Сотрудники таможни и госавтоинспекции задержали на Ангарском перевале автомобиль BMW 650i с американским регистрационным номером, который был временно ввезен в Украину и передан в пользование крымчанке без разрешения таможенных органов.

«Жительница Крыма, которая находилась за рулем, предъявила документы на автомобиль, однако выяснилось, что она не является владельцем машины. Установлено, что BMW временно ввезен на таможенную территорию Украины гражданином США и на момент остановки находился под таможенным контролем», - говорится в пресс-релизе.

Составлен протокол по статье «неправомерные операции с товарами и транспортными средствами, которые находятся под таможенным контролем».

Стоимость BMW, по предварительным данным, составляет более 390 тысяч гривен. «Его судьбу решит суд», - заявили таможенники.