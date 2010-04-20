Вслед за мини-пансионатами МЧС раскритиковало пляжи Крыма

Подготовка пляжей общего пользования в Крыму к курортному сезону проходит медленно, а местами – крайне неудовлетворительно, заявляет крымское управление МЧС, обвиняя в этом органы исполнительной власти регионов полуострова.

В заявлении пресс-службы управления говорится, что ход выполнения постановлений правительства Крыма, направленных на повышение уровня безопасности и обслуживания жителей и туристов, развития инфраструктуры городов и районов автономии, «остается на крайне низком уровне».

По данным спасателей, в ряде регионов Крыма устанавливаются шлагбаумы и турникеты, которые препятствуют проходу отдыхающих на общественные пляжи и проезду пожарных автомобилей в случае чрезвычайных происшествий, и «возникают сомнительные организации», которые берут деньги с курортников за проход к морю.

«Такие места были в 2009 году и не убраны в 2010 году в Гурзуфе, Алуште, Ялте, Судаке. Даже за проход, к примеру, через Ливадийский парк, дорожка по которому ведет к общественному пляжу, казаки берут плату», – заявляет МЧС.

Спасатели утверждают, что руководители крымского противооползневого управления сдают в длительную аренду берегоукрепительные сооружения и буны, при этом не следят, как предусмотрено в договорах, за их состоянием и не ремонтируют. Аварийные сооружения есть в Алуште, Ялте, Гурзуфе, Массандре, заявляет МЧС.

В аварийном состоянии находятся причальные сооружения, где происходит швартовка прогулочных катеров в Судаке, Алуште, Ялте, Евпатории, Массандре, Форосе, Мисхоре, сказано в сообщении ведомства.

МЧС утверждает, что на пляжных территориях устанавливаются временные торговые объекты, построенные из дерева, профнастила, кирпича, бетона, которые потом узакониваются решениями органов местной исполнительной власти или судов, – таким образом небольшая территория общественных пляжей уменьшается.

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