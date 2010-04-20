Американский фрегат зашел в порт Севастополя

В порт Севастополя с неофициальным визитом прибыл фрегат военно-морских сил Соединенных Штатов Америки «Джон Л. Холл».

Американский корабль ошвартовался у причала морского вокзала.

На Графской пристани его встречали около полусотни сторонников Прогрессивно-социалистической партии Украины, которые держали плакаты «НАТО - нет!», «Севастополь не будет базой натовской военщины!», «Нет Украины в НАТО, НАТО - в Украине!», и скандировали антинатовские лозунги, передает УНИАН.

Порядок в районе стоянки корабля обеспечивает севастопольская милиция.

Корабль ВМС США прибыл в порт Севастополя с целью отдыха членов экипажа. Для американских моряков будет организована экскурсия по историческим и культурным местам города-героя.

Планируется, что 21 апреля состоится товарищеский матч по футболу между командами фрегата «Джон Л. Холл» ВМС США и корвета «Придніпров’я» ВМС Украины.

В этот же день военнослужащие ВМС Украины, учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ Севастополя смогут побывать на борту корабля ВМС США с ознакомительной экскурсией.

Вечером на площади Нахимова планируется выступление группы военных музыкантов американского корабля.

22 апреля фрегат покинет Севастополь.