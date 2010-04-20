В Севастополе ликвидировали подпольный цех по выпуску DVD

Сотрудники милиции ликвидировали в Севастополе нелегальный цех по производству DVD-дисков с фильмами, который организовал у себя дома двадцатилетний житель города, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

Молодой человек при помощи компьютерного оборудования записывал на диск один фильм в хорошем качестве и продавал DVD в сети розничной торговли по 20 гривен. «Оформление дисков соответствовало лицензионному, только без контрольных марок, необходимых по закону», - говорится в пресс-релизе.

Правоохранители задержали изготовителя контрафакта во время сделки, изъяв у него несколько сот дисков, оборудование и деньги за проданный товар.

Житель Севастополя собирался продолжить производство DVD-дисков и искал оптовых покупателей, установили сотрудники МВД.