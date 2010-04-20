В Крыму раскрыли банковскую аферу

В Крыму прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением сотрудниками сакского филиала сбербанка. Клерки, чтобы присвоить деньги, заводили фиктивные кредитные дела, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"На данный момент в деле фигурирует одиннадцать эпизодов незаконного выделения кредитов", - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура не уточнила сумму ущерба, нанесенного банку его персоналом.

Следствие продолжается.

Ранее в апреле пятерых сотрудников красноперекопского отделения сбербанка и предпринимательницу осудили на сроки от пяти лет до десяти лет шести месяцев лишения свободы за присвоение 3,1 млн. грн. по такой же схеме.