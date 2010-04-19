Лидер крымских татар рассчитывает на встречу с Януковичем

Лидер крымскотатарского меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ рассчитывает на встрече с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ обсудить вопросы недофинансирования программы обустройства репатриантов, представительства крымских татар в органах власти Крыма и необходимости принятия закона о восстановлении прав депортированных.

«Нам надо четко знать, будет участвовать государство в вопросе обустройства соотечественников (крымских татар), которые после полувековой ссылки возвращаются на свою Родину, или нет. Мы не нахлебники, мы ничего не выпрашиваем! Мы говорим: нам нужно дать то, что нам положено по праву», - заявил ДЖЕМИЛЕВ на совещании постоянного представителя главы государства в Крыму Сергея КУНИЦЫНА с членами Совета представителей крымскотатарского народа при президенте Украины.

По словам лидера меджлиса, за последние пять лет недофинасирование программы расселения и обустройства депортированных на период 2005-2010 годов составляет 103 млн. грн.

ДЖЕМИЛЕВ сомневается, что в этом году будут выделены 124 млн. грн., предусмотренные программой на 2010 год.

«Несколько дней назад у меня была встреча с вице-премьером СЕМИНОЖЕНКО. Насколько я понял из его слов, в проекте на 2010 год предусматривается пятьдесят миллионов гривен, да и то не из бюджета, а из стабилизационного фонда. То есть, захотят дадут, не захотят не дадут», - сказал лидер меджлиса.

ДЖЕМИЛЕВ заявил, что Украина взяла на себя обязательства выделять деньги на обустройство ранее депортированных граждан, если страна не делает этого, то крымские татары могут потребовать вернуть им отобранные во время депортации 1944 года имущество и дома.

«Государство Украина в силу известных причин не может возвратить наши дома, наше конфискованное имущество, но у государства есть позиция, оно говорит: я буду решать ваши проблемы, ежегодно закладывая в свой бюджет определенные средства. Если государство говорит: нет, я не буду решать проблемы, я не буду выделять деньги, - то встает вопрос возвращения того, что было незаконно изъято у нашего народа. К чему это приведет? Я думаю, об этом должна подумать государственная структура власти. Если бы, скажем, нам вернули восемьдесят девять тысяч домов и квартир, изъятых при депортации, никакой жилищной проблемы не было бы. Если бы нам вернули четыреста с лишним школ, которые были до депортации, никаких новых школ не надо было бы строить», - заявил ДЖЕМИЛЕВ.

По данным КУНИЦЫНА, встреча ЯНУКОВИЧА с ДЖЕМИЛЕВЫМ пройдет, предположительно, до 18 мая - Дня памяти жертв депортации.

«Он (глава администрации президента Сергей ЛЕВОЧКИН) подтвердил, что президент Украины примет Мустафу ДЖЕМИЛЕВА... Есть подтверждение встречи до 18 мая», - сказал крымский постпред главы державы.

Справка УНИАН. В мае 1944 года крымских татар обвинили в массовом дезертирстве и сотрудничестве с фашистами. Тогдашний руководитель СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении их из Крыма. Депортация началась утром 18 мая и завершилось к вечеру 20-го. Выселили до 190 тысяч крымских татар. Большую часть вывезли в Узбекистан.

Ныне население Крыма составляет более 1,9 млн. человек, из них свыше 265 тысяч - крымские татары.

Еще, по меньшей мере, 100 тысяч крымских татар хотели бы вернуться на полуостров.