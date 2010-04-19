Украина и Россия изучат вопрос создания терминала на Черном море

Украина готова рассмотреть возможность строительства на черноморском побережье зернового терминала вместе с Российской Федерацией, заявил украинский министр агропромышленной политики Николай ПРИСЯЖНЮК, передает корреспондент УНИАН в РФ.

«Мы это обговорили. Украина готова рассмотреть совместное строительство терминалов на берегу Черного моря», - сказал ПРИСЯЖНЮК в Москве после переговоров с министром сельского хозяйства РФ Еленой СКРЫННИК.

Он заявил, что Украина готова рассмотреть возможность введения «сквозного» железнодорожного тарифа для того, чтобы уменьшить затраты на транспортировку и быть конкурентоспособной на внешнем рынке.

ПРИСЯЖНЮК отметил большой потенциал Украины и РФ в экспорте зерна на рынки третьих стран.

«Мы приняли решение, что обе стороны на государственном уровне будут способствовать развитию и поддержке инициатив бизнеса двух стран, чтобы улучшить логистику для продвижения зерна на внешние рынки», - сказал министр.