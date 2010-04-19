За вымогательство суд приговорил таможенников к 2 и 3 годам тюрьмы
08:43, 19 апреля 2010Крым
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С конфискацией имущества
Два старших инспектора севастопольской таможни за вымогательство взятки приговорены к трем и двум годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности на государственной службе, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.
В декабре 2009 года инспекторы требовали 800 долларов от капитана за несоставление протокола об административном правонарушении и непривлечение его к ответственности за нарушения правил ввоза яхты. Один из сотрудников таможни получил часть взятки и был задержан сотрудниками службы безопасности Украины.
Таможенников взяли под стражу в зале Гагаринского районного суда Севастополя.
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