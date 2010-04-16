100 тысяч георгиевских ленточек раздадут в Севастополе

Сто тысяч георгиевских ленточек намерены раздать в Севастополе с 24 апреля по 9 мая активисты общественной организации «Севастопольский информационный центр развития туризма».

В первую очередь ленты получат ветеранские организации, музеи, тематика которых связана с Великой Отечественной войной, и журналисты.

Георгиевская ленточка - биколор черного и оранжевого цветов. Черный цвет означает дым, оранжевый - пламя. Свою историю ленточка ведет от ленты к ордену святого Георгия Победоносца, учрежденному в XVIII веке российской императрицей Екатериной II. Лента с небольшими изменениями вошла в наградную систему СССР как «Гвардейская лента» - знак особого отличия солдата.

«Георгиевская ленточка» - акция, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 2005 года. За это время в мире распространено более 55 миллионов лент.

24 апреля в Севастополе о начале акции «Георгиевская ленточка» и ее истории возвестят громкоговорители.

24-25 апреля волонтеры вручат водителям общественного транспорта ленты с надписью «65 лет Великой Победы город-герой Севастополь».

1-9 мая севастопольцы могут получить биколоры в районе Аллеи городов-героев.

Также «Севастопольский информационный центр развития туризма» собирается передать ленточки советам ветеранов Одессы, Керчи и Феодосии.