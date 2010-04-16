Тепловики Крыма рассчитались за газ только на 23%

Крымские предприятия теплоэнергетики не оплатили даже четверть потребленного зимой газа, заявляет Совет министров автономии.

«Государственная компания «Газ Украины» получила от крымских тепловиков только 23 процента стоимости газа», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Крыма.

По данным Совмина, лидером по долгам является крупнейшее в автономии предприятие теплоснабжения - «Крымтеплокоммунэнерго». Его задолженность - 120 млн. грн.

«В числе крупных должников также ООО «Крымтеплоснабжение» (18 млн. грн.), теплосеть Красноперекопска (4,5 млн. грн.), коммунальное предприятие «Ялтинские тепловые сети» (более 2 млн. грн.) и ООО «Теплоэнергия» (более 1 млн. грн.)», - говорится в сообщении.

В проблемах тепловиков правительство Крыма винит жителей полуострова и предприятия различных форм собственности, которые задолжали за тепло, считая при этом, что часть вины лежит на местных органах власти, которые не могут убедить потребителей вовремя платить за предоставленные услуги.

«Предприятия теплоснабжения до сих пор не получили 40 процентов причитающихся им денег - неудивительно, что они, в свою очередь, не могут рассчитаться за газ. При этом хуже всего, как ни странно, ситуация в экономически благополучных регионах: симферопольцы оплатили тепло в квартирах только на 40 процентов, ялтинцы - на 47 процентов. В то же время, жители гораздо менее зажиточных районов - Джанкойского, Красноперекопского и Советского - полностью рассчитались с тепловиками», - говорится в пресс-релизе.