Директор агентства недвижимости получил $44 тысячи взятки

В Севастополе правоохранители разоблачили коммерческого директора агентства недвижимости, который получил 44 тысячи долларов и 5 тысяч гривен якобы для передачи их в качестве взятки председателю правления садового общества за выделение двух земельных участков.

Деньги директору агентства принес частный предприниматель, сообщила пресс-служба МВД.

Прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "дача взятки".

За такие действия Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок от двух до пяти лет.