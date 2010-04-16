Пограничники поймали в Черном море два браконьерских катера

Крымские сотрудники пограничной службы задержали за сутки в Черном море два катера с гражданами Украины на борту, которые нарушили государственную границу страны для незаконного вылова рыбы, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления.

Один катер поймали в районе мыса Такиль, на его борту находились трое жителей Керчи, которые выловили более 250 кг рыбы.

Увидев приближение пограничников, браконьеры скинули улов в воду. В сетях были 83 камбалы-калкана. «Документы на плавсредство оказались не в порядке», - говорится в сообщении. Сотрудники погранслужбы составили админпротоколы и передали документы в суд.

Владелец второго катера признал нарушение границы, его судьбу также решит суд.

За минувшие трое суток азово-черноморские пограничники изъяли более километра сетей и почти три тонны рыбы.