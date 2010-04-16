Балаклава празднует 66-летие освобождения от фашистов
10:00, 16 апреля 2010Крым
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В программе - показ военной техники
Возложением цветов к памятникам погибшим воинам начались торжественные мероприятия, посвященные 66-й годовщине освобождения Балаклавы от фашистских захватчиков.
Программа предусмотривает прохождение колонн ветеранов, представителей трудовых коллективов, общественных организаций, юнармейцев, которое завершится митингом у обелиска защитникам и освободителям Балаклавы.
Будет организована выставка военной техники периода Великой Отечественной войны.
Севастополь, в состав которого ныне входит Балаклава и Балаклавский район, занимающий 60% территории города, освобожден от фашистов 9 мая 1944 года.
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