Дело о халатности, убившей пять человек в Севастополе, ушло в суд

Прокуратура передала в суд уголовное дело по факту служебного подлога должностными лицами арендного предприятия, в результате которого в ноябре 2009 года отравились угарным газом и погибли пятеро жильцов дома в Севастополе, еще пять - отравились, но выжили.

Следствие установило, что работники предприятия в январе-ноябре не контролировали качество прочистки дымовых и вентиляционных каналов квартир в многоквартирном доме 45 по улице Горпищенко, а составляли подложные акты выполненных работ, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Один из вентиляционных каналов засорился, там скопился угарный газ - это привело к отравлению людей.

Тела четырех жильцов дома в Нахимовском районе Севастополя сотрудники МЧС нашли в квартирах первого и второго этажей в конце ноября. Позже скончался еще один человек.