Для уничтожения донной мины в Крыму эвакуировали пансионат
19:06, 15 апреля 2010Крым
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Боеприпас нашли неподалеку от берега
Донную якорную мину советского производства, найденную в море близ пансионата в Бахчисарайском районе Крыма, уничтожили пиротехники в четверг, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
На время проведения операции около полусотни сотрудников здравницы эвакуировали.
Мину 1940 года выпуска водолазы обнаружили 15 апреля на трехметровой глубине во время проверки акватории пляжа в селе Песчаное.
На берегу в этом месте произошло обрушение железобетонных конструкций. Шторм мог поднять боеприпас и ударить его о куски плит -тогда прогремел бы взрыв.
Специалисты МЧС подорвали мину на месте обнаружения.
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