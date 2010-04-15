Для уничтожения донной мины в Крыму эвакуировали пансионат

Донную якорную мину советского производства, найденную в море близ пансионата в Бахчисарайском районе Крыма, уничтожили пиротехники в четверг, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

На время проведения операции около полусотни сотрудников здравницы эвакуировали.

Мину 1940 года выпуска водолазы обнаружили 15 апреля на трехметровой глубине во время проверки акватории пляжа в селе Песчаное.

На берегу в этом месте произошло обрушение железобетонных конструкций. Шторм мог поднять боеприпас и ударить его о куски плит -тогда прогремел бы взрыв.

Специалисты МЧС подорвали мину на месте обнаружения.