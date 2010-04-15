Дефицит Пенсионного фонда оценили в 30 миллиардов гривен

Общий дефицит Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на сегодня составляет 30 млрд. грн., заявила первый заместитель главы администрации президента Ирина АКИМОВА, передает УНИАН.

По ее словам, Украина находится в тяжелом состоянии - на пенсионные выплаты тратится около 18% ВВП, что является достаточно высоким показателем для европейских стран.

«При этом, результаты, которые получаются, намного ниже, чем во многих других странах», - сказала АКИМОВА.

Чиновник отметила, что уровень страховых взносов в Украине один из самых высоких, что является давлением на бизнес.

По ее словам, рабочая подгруппа по социальным вопросам разрабатывает пути решения проблемы.

АКИМОВА считает одним из вариантов сбалансирования ПФУ - выравнивание пенсионного возраста между мужчинами и женщинами.