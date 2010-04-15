Два пастуха погибли в заброшенном колодце
16:34, 15 апреля 2010Крым
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Глубина 65 метров
Два пастуха погибли, упав в Крыму в заброшенный колодец, глубиной более шестидесяти пяти метров, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о происшествии в Белогорском районе поступила к спасателям в среду.
«Пока неизвестно, почему мужчины провалились в колодец. Он недействующий, был накрыт полупрогнившим деревянным настилом», - заявили бойцы МЧС.
Горноспасатели с помощью альпинистского снаряжения достали тела погибших и передали их сотрудникам милиции и прокуратуры.
По факту гибели людей проводится расследование.
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