Два пастуха погибли в заброшенном колодце

Два пастуха погибли, упав в Крыму в заброшенный колодец, глубиной более шестидесяти пяти метров, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о происшествии в Белогорском районе поступила к спасателям в среду.

«Пока неизвестно, почему мужчины провалились в колодец. Он недействующий, был накрыт полупрогнившим деревянным настилом», - заявили бойцы МЧС.

Горноспасатели с помощью альпинистского снаряжения достали тела погибших и передали их сотрудникам милиции и прокуратуры.

По факту гибели людей проводится расследование.