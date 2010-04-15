От Кабмина требуют запретить курительные смеси

Запретить продажу наркосодержащих курительных смесей требуют от украинского правительства общественные организации ”Качество жизни”, ”Движение противодействия наркомании и наркокоррупции”, Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и Интернет партия Украины.

Руководитель организации ”Качество жизни” Алексей ГОНЧАРЕНКО заявил на пресс-конференции в УНИАН, что смеси ”Бомбей”, ”Spice” и другие созданы на основе шалфея, голубого лотоса, гавайской розы с обработкой синтетическими каннабиноидами и ”являются аналогами марихуаны, но гораздо более сильного действия”.

ГОНЧАРЕНКО привел заключения исследований зарубежных ученых, которые, по его словам, пришли к выводу: ”Дурманящий эффект курительных смесей обусловлен наличием в них синтетического каннабиноида JWH-018, которое в пять раз активнее тетрагидроканнабинола, который является основой марихуаны”.