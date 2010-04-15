600 контрабандных часов на $750 тысяч изъяла налоговая в Крыму

Более шестисот наручных часов общей стоимостью свыше шести миллионов гривен, предположительно, незаконно ввезенных в Украину, изъяли сотрудники налоговой милиции в магазинах Симферополя и Севастополя, сообщили пресс-службы крымской и севастопольской налоговых.

Триста четырнадцать часов из Швейцарии на сумму более двух миллионов гривен забрали налоговики во время проверки двух магазинов в центре Симферополя.

Более трехсот наручных часов из Швейцарии и России на сумму свыше четырех миллионов гривен изъяли налоговики в одном из крупнейших торговых центров Севастополя.