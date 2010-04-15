В Крыму проходит международный крестный ход к 65-летию Победы

Международный крестный ход к 65-летию победы над фашистами, начавшийся в 2009 году в столице Молдавии, проходит в городах и поселках крымского полуострова. Его цель - «молитвенно почтить» память павших воинов.

«Главные святыни крестного хода - икона Божией Матери Знамение «Курско-Коренная», мироточивая икона Умиление «Серафимо-Дивеевская», образы преподобного Серафима Саровского и великомученика и Победоносца Георгия», - говорится в сообщении пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

В прошлом году прошел первый этап крестного хода «Молдова - Украина - Россия - Грузия - Армения». Из Кишинева путь лежал в Севастополь.

В нынешнем году по благословению митрополита Киевского и всея Украины ВЛАДИМИРА проходит второй этап. Международный пеший ход начался в Севастополе в первой декаде апреля и завершится 27-го апреля в Керчи.

Далее он пройдет в России, Грузии и закончится в Армении.