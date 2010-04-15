Джанкойский машзавод повторно выставлен на продажу

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) повторно объявил конкурс по продаже 99,993% акций ОАО ”Джанкойский машиностроительный завод”, сообщила пресс-служба фонда.

Начальная стоимость пакета акций составляет 43 млн. 575 тыс. грн.

Конкурс по продаже акций состоится через 75 дней со дня его объявления - 14 апреля.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается погашение просроченной кредиторской задолженности ежеквартально на протяжении 3 лет с момента заключения договора купли-продажи перед бюджетом на сумму 2 млн. 368 тыс. грн., перед Пенсионным фондом на сумму 4 млн. 377 тыс. грн., обеспечение уменьшения дебиторской задолженности, погашение просроченной задолженности по заработной плате на сумму 1 млн. 723 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО ”Джанкойский машиностроительный завод” (Джанкой, Крым) производит тракторные прицепы, а также специализированные прицепы для транспортировки жаток комбайнов ”Дон-1500”, ”Нива”, ”Джон Дир”, ”Масей Фергюсон” и др.

99,993% акций ОАО принадлежит государству и находится в управлении ФГИ.

Чистый доход Джанкойского машзавода в 2006 году составил 2,994 млн. грн., чистый убыток - 2,395 млн. грн.