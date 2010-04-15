Университеты Украины не попадут в рейтинг лучших вузов мира еще лет 10

Украинские университеты не имеют шансов попасть в авторитетный Шанхайский рейтинг лучших вузов мира на протяжении ближайших десяти лет, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как указывает издание, самыми авторитетными в мире считаются два рейтинга - QS-THES-200 (его с 2004 года составляют британский еженедельник Times Higher Education, дополнение к газете Times, и консалтинговая компания Quacquarelli Symonds) и ARWU-500, Academic Ranking of World Universities (с 2003 года составляет Институт высшего образования Шанхайского университета).

Шанхайский рейтинг отражает преимущественно научно-исследовательский потенциал университета, тогда как в Украине еще с советских времен научная деятельность сосредоточена преимущественно в системе институтов Национальной академии наук. Следовательно, по мнению экспертов, украинские вузы смогут попасть в этот рейтинг лишь после того, как получат реальную автономию и смогут финансировать собственные научные проекты.

Что касается рейтинга Times, то некоторые украинские университеты имеют абсолютно реальную возможность войти в него. Ведь этот рейтинг отражает, в первую очередь, популярность и признание университета в мире и складывается, главным образом, на основе отзывов о нем со стороны международного сообщества преподавателей, студентов и работодателей.

Однако, как пишут «Комментарии:», украинские вузы не прикладывают усилий к самопопуляризации даже в направлениях, которые не нуждаются в значительных финансовых вливаниях.

Так, в престижном рейтинге Webometrics, в котором университет оценивается по количеству страниц вузовского сайта, найденных поисковиком, по его заметности в Интернете (количества внешних ссылок на сайт), количества загруженных файлов (pdf, doc, ppt), количества публикаций и индекса цитируемости по оценкам Google Scholar, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко занимает 1346-ю позицию, а Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — 2055-ю. Для сравнения: Белорусский государственный университет находится в рейтинге Webometrics на 1732-м месте.

Вопрос о присутствии украинских вузов в международных рейтингах не случайно получил общегосударственное значение - в предвыборной программе Виктора ЯНУКОВИЧА среди обещаний, касавшихся образования, было, в частности, записано: «На протяжении десяти лет, по крайней мере, три украинских университета должны войти в мировой рейтинг 500 лучших высших учебных заведений».

Как объясняет докторант Института высшего образования АПН Украины Сергей КУРБАТОВ, сегодня де-факто создается глобальное образовательное пространство, и университетские рейтинги являются механизмом, который упорядочивает иерархию в нем. Таким образом, упоминание хотя бы одного вуза в авторитетном международном рейтинге свидетельствует о том, что не только он, но и вся образовательная система государства является частью этого пространства. Кроме того, место в рейтинге увеличивает возможности университета для привлечения иностранных студентов и преподавателей, укрепляет показатели конкурентоспособности государства, способствует увеличению инвестиций, резюмирует издание.