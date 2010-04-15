Сто тысяч тюльпанов расцвели в ботаническом саду в Крыму

В Никитском ботаническом саду начался "Бал тюльпанов". Под открытым небом расцвели около ста тысяч цветов. Это более четырехсот сортов, выведенных не только зарубежными, но и крымскими селекционерами. Здесь есть тюльпаны классической формы, похожие на пионы, или с пушистыми лепестками. Бал тюльпанов планируют проводить каждый год.

Любоваться экспозицией можно будет около трех недель. Специалисты ботанического сада говорят, что создать такую красоту не так уж просто. В отличие от других цветов, чтобы вывести новый сорт тюльпана - нужны годы.

"Цветение первое от посева семян не сразу наступает, а где-то через пять лет. Потом еще пока дорастишь эту луковичку, размножишь - проходит около 20 лет. Начали заниматься в 61-ом году, а сейчас у нас накопилось, конечно много сортов, форм много, которые достойны стать сортами", - говорит куратор коллекции тюльпанов Никитского ботанический сада Людмила Александрова, сообщает телеканал "Интер".