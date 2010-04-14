Крымчанин поставил на уши Симферополь сообщением о готовящихся терактах

Сотрудники милиции задержали мужчину, который сообщил по телефону о готовящихся в Симферополе террористических актах, информация оказалась ложной, сообщила УНИАН пресс-офицер симферопольской милиции Олеся АНУФРИЕВА.

Проводятся следственные действия и экспертиза для определения психического состояния задержанного.

Мужчина, позвонив 14 апреля на номер 102, заявил, что "в Симферополе будут десять терактов", говорится в сообщении пресс-службы крымской милиции.

После звонка анонима меры безопасности в местах массового скопления людей в городе усилили.

Милиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку".

В тот же день оперативники установили личность звонившего и задержали его.

"(Симферополец) признался в содеянном", - заявляет милиция.