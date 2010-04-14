Партию регионов в Крыму возглавил премьер

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ избран лидером крымской организации ПР. Такое решение приняли делегаты республиканской партийной конференции в Симферополе в среду.

"Инициатором выдвижения моей кандидатуры был президиум политсовета партии. Конференция единогласно проголосовала", - сказал ДЖАРТЫ журналистам.

По его мнению, в структурах власти больше должностией должны занять представители Партии регионов.

"Раньше мы критиковали действующую власть, сегодня мы сами во власти. Элита партии должна максимально войти во власть, не потому что она хорошо отработала избирательную кампанию, а чтобы взять ответственность и показать, на что способна", - заявил премьер автономии.

ДЖАРТЫ обещает навести порядок в земельной сфере полуострова, отмечая, что работа поселковых советов Южного берега Крыма вызывает "особенно много нареканий".

"Мы хотим показать, что в Крыму есть власть, есть закон, по которому должны жить все без исключения", - заявил руководитель Совмина.

Обязанности председателя крымской организации ПР с марта 2010 года исполнял бывший президент корпорации "Укрросбуд" Владимир КОНСТАНТИНОВ, избранный во второй половине марта спикером парламента автономии.

С сентября 2009 года обязанности руководителя крымской ячейки временно исполнял лидер ялтинской организации Партии регионов Алексей БОЯРЧУК. Он занял эту должность после решения президиума политсовета ПР исключить депутата Верховной Рады Украины Василия КИСЕЛЕВА из рядов партии за "причинение вреда ее репутации" и "нарушение требований устава". После чего КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов. ПР исключила политика из своей фракции в парламенте страны.

ДЖАРТЫ - выходец из Донецкой области. Ему 51 год На президентских выборах курировал Крым по линии партии. Совмин возглавляет с 17 марта.