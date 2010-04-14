УНП предлагает начать переговоры о пересмотре аренды для ЧФ РФ

Депутат Верховной Рады Украины от НУ-НС, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО предлагает украинской власти в течение года рассчитаться с Россией за энергоносители, чтобы поднять перед Россией вопрос об изменении арендной платы за базирование Черноморского флота.

«Мы предлагаем новому правительству в 2010 году окончательно рассчитаться за энергоносители, засчитанные как государственный долг Украины перед Российской Федерацией, и таким образом дать возможность пересмотра цен за аренду крымской земли и инфраструктуры», - сказал он с трибуны Верховной Рады.

КОСТЕНКО считает, что руководство России фактически само затронуло вопрос о пересмотре арендной платы, но связано это лишь с намерением продолжить пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года. Нардеп заявил, что это противоречит Конституции Украины.