8 человек спасены на пожаре в пятиэтажке близ Симферополя
10:23, 14 апреля 2010Крым
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Огонь уничтожил двери и мебель
Восемь человек спасли сотрудники министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций на пожаре в пятиэтажном доме в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
В селе Перово во второй половине дня вторника горела однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажки.
Огонь уничтожил двери, окна, мебель, бытовые приборы и вещи в квартире.
Причина пожара и убыток устанавливаются.
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