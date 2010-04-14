8 человек спасены на пожаре в пятиэтажке близ Симферополя

Восемь человек спасли сотрудники министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций на пожаре в пятиэтажном доме в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

В селе Перово во второй половине дня вторника горела однокомнатная квартира на четвертом этаже пятиэтажки.

Огонь уничтожил двери, окна, мебель, бытовые приборы и вещи в квартире.

Причина пожара и убыток устанавливаются.