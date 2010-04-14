Собака нашла 13 кг наркотиков в поезде «Симферополь-Москва»

13,4 кг наркотиков нашли в поезде "Симферополь – Москва" сотрудники таможенной и пограничной службы и службы безопасности в Харьковской области, им помогла служебная собака.

Вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета было расфасовано в три пакета и спрятано в вагоне, сообщила пресс-служба украинской таможни.

Собака отреагировала на верхнюю одежду проводника-украинца.

Составлен протокол по статье "перемещение с укрывательством от таможенного контроля" Таможенного кодекса Украины, наркотическое вещество изъято.

За время существования харьковской таможни эта партия наркотиков – самая большая.