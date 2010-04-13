Назначен начальник Приднепровской железной дороги

Кабинет министров Украины назначил Александра МОМОТА начальником Приднепровской железной дороги.

Текст распоряжения опубликован на сайте правительства.

До назначения МОМОТ занимал должность директора Украинского государственного центра транспортного сервиса «Лиски».

Ранее Кабмин освободил Петра ЛОЗУ от должности начальника Приднепровской железной дороги согласно пункту 3 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины (систематическое невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику раньше применялись мероприятия дисциплинарного или общественного взыскания).

ЛОЗА занимал должность с января 2008 года.