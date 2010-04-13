Депутат-экоинспектор попался на взятке

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту вымогательства и получения четырех с половиной тысяч гривен взятки государственным инспектором по охране окружающей и природной среды, сообщила пресс-служба ведомства.

Инспектор, который является депутатом местного совета, вымогал от предпринимателя деньги за непривлечение его к административной ответственности за «якобы допущенные нарушения экологического законодательства».

Расследование проводит прокуратура Бахчисарайского района.