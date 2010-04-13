Севастополь готовится к учениям «Фарватер мира-2010»

Представители Военно-морских сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации участвуют в Севастополе во второй конференции по подготовке украино-российских командно-штабных учений «Фарватер мира-2010», сообщил пресс-центр командования ВМС.

Тема командно-штабных учений, которые намечены в Севастополе на июнь, - планирование и проведение поисково-спасательной операции во время миротворческих действий в кризисном районе.

Конференция продлится до 15 апреля.

Учения «Фарватер мира» традиционно проводились с 1997 по 2003 год с периодичностью один раз в два года и имели миротворческий характер. В учениях участвовали корабли, вспомогательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации, морская пехота.