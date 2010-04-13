Правительство Крыма отменило массовое выделение земли под дачи

Совет министров Крыма удовлетворил протесты прокуратуры и отменил принятые в марте предыдущим составом правительства автономии решения о выделении 216 частным лицам земельных участков общей площадью 21,6 га на южном берегу под дачи.

16 марта крымское правительство во главе с Виктором ПЛАКИДОЙ на своем последнем заседании разрешило 194 гражданам разработку проектов землеустройства по отводу участков в районе села Оползневое для индивидуального дачного строительства и 22 - в районе Гурзуфа. В обоих случаях речь шла о 0,1 га для каждого частника.

17 марта Верховная рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера автономии, которые они занимали с середины 2006 года, избрав вместо них "регионалов" Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.

Проверка нового состава Совмина выявила нарушения "в порядке установления целевого назначения" земель на Южнобережье во время распоряжения ими.

Крымский вице-премьер Георгий ПСАРЕВ заявил, что чиновники должны были подготовить мотивированный отказ в выдаче частникам разрешений на разработку проектов "на основании несоответствия места размещения объекта" требованиям закона о землеустройстве.

"Нарушено законодательство. Постановления должны были быть отменены, что сегодня и произошло", - сказал ПСАРЕВ журналистам после заседания правительства во вторник.