Крымскотатарский язык на грани исчезновения

В Крыму не хватает школ с крымскотатарским языком обучения, международное сообщество должно помочь восстановить татарам систему образования на родном языке, в противном случае - народ может потерять национальную идентичность, заявил лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

«На сегодняшний день над народом нависла угроза потери своей национальной идентичности», - заявил лидер крымских татар на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине Джоном ТЕФФТОМ, сообщила пресс-служба меджлиса.

«Крымскотатарские дети лишены элементарных возможностей обучения по школьной программе родному языку. Это является следствием отсутствия правовой базы и необходимого количества школ, строительство которых невозможно на те малые бюджетные средства, выделяемые по программе обустройства депортированных граждан», - сказал ДЖЕМИЛЕВ.

По его словам, крымскотатарский язык уже сейчас «значится в списке исчезающих языков Всемирной организации ЮНЕСКО».

«Если международное сообщество в ближайшее время не предпримет кардинальных шагов по оказанию содействия в восстановлении системы образования на родном языке, то мы обреченно исчезнем. И в таком случае, я вынужден признать, что все усилия крымскотатарского народа в национальной борьбе за возращение на родину в советский период окажутся напрасными», - сказал крымскотатарский лидер.