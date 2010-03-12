Крыму землетрясение не угрожает

Крыму в ближайшее время не грозит мощное землетрясение, заявляет крымское управление МЧС.

Последние несколько дней «активно муссируются слухи» о возможном сильном землетрясении на полуострове. Источником их возникновения послужили заявления румынских сейсмологов и череда прокатившихся по миру землетрясений, говорится в сообщении пресс-службы управления.

«Заявление ряда ученых о том, что в ближайшее время Украине и, в частности, Крыму грозит мощное землетрясение, являются неоправданными прогнозами на уровне слухов», - сказала председатель Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности Белла ПУСТОВИТЕНКО.

Она подчеркнула, что, поскольку Крым является сейсмически активным районом, то необходимо учитывать долгосрочные прогнозы сейсмологов, согласно которым, один раз в 500 лет возможно землетрясение интенсивностью 8 баллов. Об этом нужно помнить при проектировании и строительстве на полуострове.

«Когда будет землетрясение в течение этих пятисот лет и в каком месте - в Севастополе, в районе Керченского пролива или вблизи ЮБК, - этого сказать пока нельзя», - заявила ПУСТОВИТЕНКО.

МЧС просит не распространять «заведомо ложную информацию» и предупреждает, что слухи о землетрясении могут причинить «реальную угрозу психическому состоянию, а у людей, страдающих различными формами хронических заболеваний, даже привести к летальному исходу».