«Сокровища ЮНЕСКО» показывают в Ханском дворце в Крыму

Cнимки входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО мест, сделанные одним из ведущих американских фотографов-пейзажистов Томом ТИЛЛОМ, можно увидеть на выставке в Ханском дворце в Крыму до 8 апреля, сообщила пресс-служба меджлиса крымских татар.

Выставка «сокровищ ЮНЕСКО» совершает мировое турне. Она уже побывала в Швейцарии, России и Норвегии, после Бахчисарая «поедет» в Киев, Копенгаген, Париж, Брюссель.

В Ханском дворце представлены 29 фотографий.

Выставка в Крыму организована при поддержке посольства США в Украине совместно с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Экспозиция приобретает особое значение в преддверии рассмотрения ЮНЕСКО в 2011 году вопроса о включении Ханского дворца в список всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, отмечают крымские татары.

Том ТИЛЛ - один из самых известных фотографов, в мире опубликовано свыше 30 тысяч его снимков.

Он исколесил все США и побывал во многих странах мира.