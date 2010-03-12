Оппоненты спикера взбунтовались

Оппоненты председателя Верховной рады Крыма, представителя Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО, которым крымский спикер отказал в проведении внеочередного заседания парламента автономии для его отставки, намерены организовать депутатское собрание.

«Произвольно трактуя регламент Верховной рады Крыма, данное должностное лицо (ГРИЦЕНКО) грубо нарушает права депутатов», - говорится в сообщении крымской организации партии «Союз», чьи представители находятся в числе инициаторов отставки спикера.

Оппоненты ГРИЦЕНКО предлагают провести собрание 16 марта в зале пленарных заседаний крымского парламента.

«Представители фракций «Союз», «Блок «За Януковича», «Крым», депутатской группы «Русское Единство» и ряд независимых депутатов в соответствии со своими полномочиями созывают депутатское собрание 16 марта», - говорится в пресс-релизе.

6 марта участники заседания совета крымской организации Партии регионов предложили фракции регионалов в парламенте автономии инициировать проведение внеочередного заседания для смены спикера. На должность нового главы парламента они рекомендовали кандидатуру исполняющего обязанности руководителя крымской организации ПР Владимира КОНСТАНТИНОВА.

На этой неделе спикеру передали требование о созыве заседания, под которым подписались 52 из 100 депутатов парламента автономии.

12 марта стало известно, что ГРИЦЕНКО отказал группе депутатов в созыве заседания для рассмотрения вопросов о смене спикера, освобождении от должностей двух вице-спикеров и глав постоянных комиссий парламента Крыма.

Спикер заявил, что подписанты не обосновали необходимость созыва заседания, а представленные проекты решений подготовлены с нарушением регламента парламента.