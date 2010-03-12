Русский дом лишили вывески

Неизвестные сорвали вывеску "Русской общины Крыма" со здания штаб-квартиры организации в Симферополе, заявила ее пресс-служба.

Табличка пропала в ночь на пятницу.

Активисты подозревают: за срывом вывески стоят "украинские националисты неонацистского толка".

"Они нас ненавидят за нашу многолетнюю деятельность по защите прав русских, русскокультурных граждан, за пророссийскую позицию, за то, что Русская община и "Русское единство" мешают им проводить неофашистские шабаши", - сказал председатель исполкома Русской общины, член политсовета "Русского единства" Олег Слюсаренко.

Он заявил, что табличка с российским триколором будет восстановлена.

"Штаб-квартира Русской общины Крыма - Русский дом - уже не в первый раз подвергается атакам: предыдущий акт вандализма совершен в новогоднюю ночь, тогда стены были изрисованы лозунгами украинских националистов", - говорится в пресс-релизе.