БЮТ опасается захвата власти в Крыму варягами

Фракция «Блок Юлии Тимошенко» в крымском парламенте заявляет об угрозе передачи власти в автономии представителям других регионов Украины, которые не знают специфики полуострова, и предлагает коллегам-депутатам создать межфракционное объединение «Патриоты Крыма».

«Мы преследуем цель объединить истинных патриотов Крыма вне зависимости от политических и идеологических принадлежностей, чтобы совместными усилиями не допустить захвата крымской власти людьми извне. Крымом должны управлять крымчане», - говорится в сообщении республиканской организации партии «Батькивщина».

Письменное обращение к представителям фракций БЮТ собирается передать 15 марта.

В крымском парламенте - 100 депутатов. Созданы фракции «Блок «За Януковича», «Союз», «Крым», «Коммунисты», «Курултай-Рух», «Блок Юлии Тимошенко», «Блок Наталии Витренко «Народная оппозиция», «Солидарность», ряд парламентариев являются внефракционными.