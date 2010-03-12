План по строительству базы ЧФ РФ в Новороссийске под угрозой срыва

Реализация федеральной целевой программы (ФПЦ) по строительству базы Черноморского флота РФ в Новороссийске осуществляется со значительным отставанием от плана, пишет российская газета ”Ведомости”.

Согласно ФЦП, официально названной ”Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005-2020 годах”, база в Новороссийске должна быть закончена к 2017 году, когда российский флот, как ожидается, покинет территорию Украины.

Однако, по сведениям издания, реализация программы осуществляется с многочисленными задержками. Ряд объектов должны строить частные инвесторы, которые испытывают затруднения из-за кризиса. По словам чиновников Миноэкономразвития, на сегодняшний день из этих объектов в наиболее плачевном состоянии находится мол.

Чиновники утверждают, что ФЦП необходима постоянная коррекция, так как уже в ходе строительства выясняется, что проектировщики не учли те или иные затраты.

По мнению экспертов, мнения которых приводят ”Ведомости”, из-за задержек со строительством новороссийской базы на ближайших российско-украинских переговорах может быть поднят вопрос пролонгирования договора по базированию Черноморского флота на Украине. Если президент Виктор Янукович решится продлить договор, то в ответ он может потребовать от России экономической поддержки, например, установки льготных цен на нефть, считает политолог Константин Симонов.

До 2017 года между Россией и Украиной действует соглашение об аренде мест базирования кораблей в Севастополе. Аренда военно-морской базы в Севастополе обходится России в 98 миллионов долларов в год и оплачивается поставками российского газа. Согласно же украинской Конституции, после 2017 года на территории страны не должно остаться иностранных военных баз.