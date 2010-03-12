На крымской дороге погиб мужчина и травмирован ребенок

Один пешеход погиб и один получил травмы в Крыму за сутки, сообщила пресс-служба крымской Госавтоинспекции.

В Советском районе полуострова вечером под колесами автомобиля ВАЗ погиб мужчина. Его личность устанавливается, на вид - 30-35 лет.

В Бахчисарайском районе днем «Мерседес» наехал на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу. Ребенок получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану головы.