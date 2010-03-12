Репортеры назвали страны-враги интернета
10:03, 12 марта 2010Крым
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Сегодня - день борьбы с цензурой в сети
День борьбы с интернет-цензурой отмечает в пятницу организация "Репортеры без границ".
"Репортеры без границ" считают "врагами" интернета Бирму, Китай, Кубу, Египет, Иран, Северную Корею, Саудовскую Аравию, Сирию, Тунис, Туркмению, Узбекистан и Вьетнам.
В этих странах, считает организация, ограничивается доступ к интернету, оказывается давление на пользователей.
Кроме того, "Репортеры без границ" упрекают ряд стран в попытках контролировать всемирную сеть. В список, в частности, попали Беларусь, Россия и Южная Корея.
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