Репортеры назвали страны-враги интернета

День борьбы с интернет-цензурой отмечает в пятницу организация "Репортеры без границ".

"Репортеры без границ" считают "врагами" интернета Бирму, Китай, Кубу, Египет, Иран, Северную Корею, Саудовскую Аравию, Сирию, Тунис, Туркмению, Узбекистан и Вьетнам.

В этих странах, считает организация, ограничивается доступ к интернету, оказывается давление на пользователей.

Кроме того, "Репортеры без границ" упрекают ряд стран в попытках контролировать всемирную сеть. В список, в частности, попали Беларусь, Россия и Южная Корея.