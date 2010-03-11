Янукович требует отделить милицию от политики
Наказ для Анатолия Могилева
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает нового министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА сделать работу милиции аполитичной.
«Я хотел бы, чтобы вы критически проанализировали опыт своего предшественника и сделали выводы», - сказал ЯНУКОВИЧ во время представления МОГИЛЕВА коллективу МВД.
По словам президента, милицию надо будет перестраивать.
«Такой, как она была при ЛУЦЕНКО, она не должна быть. Деполитизация - это очень важная задача перед милицией», - заявил украинский лидер.
МОГИЛЕВ родился в 1955 году. Окончил Славянский педагогический институт, Украинскую академию внутренних дел.
Работал в милиции Донецкой области.
В 2007 году возглавлял крымское управление МВД, был заместителем министра внутренних дел Украины. Является генерал-майором милиции.
Во время избирательной кампании руководил крымским штабом кандидата в президенты ЯНУКОВИЧА.