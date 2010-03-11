Анатолий Могилев возглавил МВД
В 2007 году он руководил крымской милицией, во время недавних выборов президента – республиканским штабом Януковича...
|Анатолий Могилев
Верховная Рада в четверг утвердила состав Кабинета министров. За принятие решения проголосовали 240 депутатов из 353 зарегистрированных в сессионном зале.
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ призывает нового министра сделать работу милиции аполитичной.
«Я хотел бы, чтобы вы критически проанализировали опыт своего предшественника и сделали выводы», - сказал глава государства во время представления МОГИЛЕВА коллективу МВД.
По словам президента, милицию надо будет перестраивать.
«Такой, как она была при ЛУЦЕНКО, она не должна быть. Деполитизация - это очень важная задача перед милицией», - заявил украинский лидер.
МОГИЛЕВ родился в 1955 году.
Окончил Славянский педагогический институт, Украинскую академию внутренних дел.
Работал в милиции Донецкой области.
В 2007 году возглавлял крымское управление МВД, был заместителем министра внутренних дел Украины. Является генерал-майором милиции.
Во время избирательной кампании руководил крымским штабом кандидата в президенты ЯНУКОВИЧА.