Анатолий Могилев возглавил МВД

Анатолий МОГИЛЕВ, который в 2007 году возглавлял крымскую милицию, а во время недавних выборов президента Украины - республиканский штаб Виктора ЯНУКОВИЧА, стал министром внутренних дел страны.

Верховная Рада в четверг утвердила состав Кабинета министров. За принятие решения проголосовали 240 депутатов из 353 зарегистрированных в сессионном зале.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ призывает нового министра сделать работу милиции аполитичной.

«Я хотел бы, чтобы вы критически проанализировали опыт своего предшественника и сделали выводы», - сказал глава государства во время представления МОГИЛЕВА коллективу МВД.

По словам президента, милицию надо будет перестраивать.

«Такой, как она была при ЛУЦЕНКО, она не должна быть. Деполитизация - это очень важная задача перед милицией», - заявил украинский лидер.

МОГИЛЕВ родился в 1955 году.

Окончил Славянский педагогический институт, Украинскую академию внутренних дел.

Работал в милиции Донецкой области.

В 2007 году возглавлял крымское управление МВД, был заместителем министра внутренних дел Украины. Является генерал-майором милиции.

Во время избирательной кампании руководил крымским штабом кандидата в президенты ЯНУКОВИЧА.