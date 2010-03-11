Моряки России и Украины проведут компьютерные учения

Командно-штабные компьютерные учения «Фарватер мира» планируют провести российские и украинские моряки в июне текущего года, сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Украины.

Они предусмотрены планом международного сотрудничества военных ведомств Украины и РФ на 2010 год.

Ожидается, что учения пройдут на базе академии ВМС имени Нахимова. Их тема - поисково-спасательные операции.

Руководителем «Фарватера мира-2010» назначен заместитель командующего ВМС по боевой подготовке Виктор НОСЕНКО.

«Фарватер мира» проводился с 1997 года с периодичностью один раз в два года, учения носили миротворческий характер. В них принимали участие корабли, вспомогательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации, подразделения морской пехоты. После 2003 года такие учения флоты Украины и России не проводили.