США готовы работать с новым правительством Украины – посол
16:24, 11 марта 2010Крым
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Теффт повторил месседжи боссов
Соединенные Штаты Америки готовы работать с новым украинским правительством, заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон ТЕФФТ, передает УНИАН.
«Мы готовы сотрудничать с президентом ЯНУКОВИЧЕМ, готовы сотрудничать с новым правительством, и мы надеемся, что будут и дальше осуществляться реформы, которые пойдут на благо Украине», - сказал американский посол журналистам в Симферополе.
ТЕФФТ отметил, что его слова - повторение месседжей президента США Барака ОБАМЫ и госсекретаря Хиллари КЛИНТОН
Верховная Рада Украины в четверг утвердила состав Кабинета министров.
Правительство страны возглавил Николай АЗАРОВ.
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