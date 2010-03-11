США готовы работать с новым правительством Украины – посол

Соединенные Штаты Америки готовы работать с новым украинским правительством, заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон ТЕФФТ, передает УНИАН.

«Мы готовы сотрудничать с президентом ЯНУКОВИЧЕМ, готовы сотрудничать с новым правительством, и мы надеемся, что будут и дальше осуществляться реформы, которые пойдут на благо Украине», - сказал американский посол журналистам в Симферополе.

ТЕФФТ отметил, что его слова - повторение месседжей президента США Барака ОБАМЫ и госсекретаря Хиллари КЛИНТОН

Верховная Рада Украины в четверг утвердила состав Кабинета министров.

Правительство страны возглавил Николай АЗАРОВ.