Вашингтон заново рассматривает вопрос открытия офиса США в Крыму

Вопрос об открытии в Симферополе дипломатического представительства Соединенных Штатов Америки пока не решен Вашингтоном, заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон ТЕФФТ.

«Этот вопрос находится в стадии дальнейшего рассмотрения. Он продолжает обсуждаться, задействованы много факторов, включая необходимое финансирование», - сказал американский посол журналистам в Симферополе, передает УНИАН.

Первый вице-спикер крымского парламента Григорий ИОФФЕ после встречи с ТЕФФТОМ назвал вопрос об открытии представительства США не актуальным на сегодня.

«Когда вопрос будет пересмотрен американской стороной, будут соблюдены все формальности, будут какие-то отношения, связанные с центральной властью, обязательно - с властью автономии, тогда это будет актуально», - сказал ИОФФЕ.

В рамках подписанной в декабре 2008 года Хартии о стратегическом партнерстве Украина дала согласие на открытие дипломатического представительства США в Симферополе. Предполагалось, что в его штате будут один или два дипломата.

В феврале 2009 года Верховная Рада Крыма обратилась к президенту , премьеру и спикеру Украины с призывом отказаться от открытия в Симферополе диппредставительства США.

Председатель крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что инициатива открыть американский офис в автономии не обсуждалась с руководством республики.